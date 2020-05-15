В МГУ не будут проводить проверки после откровений профессора Князева

https://static.news.ru/photo/51e44cee-968e-11ea-8760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МГУ не будут проводить проверки из-за открытого письма студентов и выпускников против домогательств и решения преподавателя филфака уволиться на фоне этого. Об этом заявил исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт.

Ранее преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университете. Они требует создать в МГУ механизмы по защите студентов и студенток от домогательств. Подписанты считают, что необходимо разработать специальный регламент, где прописать соблюдение этики делового общения, запрет харассмента и романтической связи. Подписанты указывают, что ситуация на филологическом факультете «стала отправной точкой для создания письма».

После этого последовало заявление профессора кафедры русского языка филфака МГУ Сергея Князева. Он признался, что у него были романтические отношения с обучающими, но он всегда считал их добровольными. Свою дальнейшую работу в вузе профессор ввиду сложившихся обстоятельств считает невозможной.

Как заявил РИА Новости Липгарт, ему не известно о ситуации с Князевым.

Нет оснований никаких там в его признаниях, чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии — это решается в судебном порядке. Поэтому какие могут быть проверки, — сказал он.

И. о декана также добавил, что в случае, если претензии возникают у кого-то из несовершеннолетних первокурсников, им стоит писать «в соответствующие организации», и напомнил, что «возраст согласия» в РФ — 16 лет.

Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп, — резюмировал Липгарт.

Ранее президент филфака Марина Ремнёва рассказала, что ей неизвестно про письмо студентов. Она подчеркнула, что не слышала ни о каких случаях домогательств. Ремнёва отметила, что на факультете они невозможны, поскольку среди учащихся нет студентов мужского пола, а преподавательницы старше 60 лет.

Письмо при этом также подписал старший преподаватель факультета социальных наук департамента социологии кафедры методов сбора и анализа социологической информации ВШЭ Константин Глазков. Он заявил, что случаи, описанные в письме, в университетской среде встречаются повсеместно.

Теме романтических отношений между студентами и преподавателями вузов в России стали уделять особое внимание после трагедии в Санкт-Петербурге. В начале ноября 2019 года преподаватель СПбГу Олег Соколов убил и расчленил свою аспирантку, на которой собирался жениться. После случившегося в университете решили создать Центр изучения домашнего насилия, писал NEWS.ru.