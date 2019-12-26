https://static.news.ru/photo/8589b272-27f9-11ea-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в кровавом убийстве историка Олега Соколова, прокомментировал информацию об обнаружении человеческих ног в реке Мойке. Пакет с останками был найден в воде напротив Юсуповского дворца 26 декабря.

Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны. Кто и зачем распространяет эти слухи — очевидно, ради очередного хайпа. Даже если и обнаружили что-то подобное, то надлежащую оценку этому даст следствие после проведения экспертизы, — сказал NEWS.ru юрист.

Почуев также усомнился, что «находка» будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение. Повлиять на ход дела она не сможет, уверен адвокат.

Историк Олег Соколов и так чистосердечно во всём признался, раскаялся и извинился перед родственниками. Почти все следственные действия, очевидно, окончены. По данному факту остаётся лишь ещё раз передать слова соболезнования родным жертвы.

Кровавая драма разыгралась в начале прошлого месяца: 8 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Незадолго до трагедии между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Профессор оформил явку с повинной. 11 ноября на заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения, профессор разрыдался. Он признался, что хотел жениться на Анастасии, писал NEWS.ru.