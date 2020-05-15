Профессор Князев заявил об уходе из МГУ после публикаций о домогательствах

https://static.news.ru/photo/b06b1d94-9673-11ea-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Князев, преподаватель филологического факультета МГУ, заявил об уходе из университета после публикаций студенток о домогательствах со стороны педагогов. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Как подчеркнул Князев, у него за время работы в вузе были отношения со студентками. Однако, по словам профессора, он всегда считал их добровольными. Педагог отметил, что никогда не пользовался своим служебным положением в каких бы то ни было целях или для принуждения кого-то к тем или иным действиям.

Теперь, сказал профессор, некоторые его высказывания могут быть неверно интерпретированы.

В свете всего этого считаю своё будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным, но намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей, — написал Князев в Facebook.

Ранее преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университете. Они требуют создать в МГУ механизмы по защите студентов и студенток от домогательств.

Как передавал NEWS.ru, профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова заявила, что не знает о случаях домогательств в университете.