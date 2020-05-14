На филфаке МГУ заявили, что не знают о случаях домогательств в вузе

https://static.news.ru/photo/7585ce16-95cb-11ea-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monedula/CC0/wikimedia.org

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова заявила, что не знает о случаях домогательств в университете. Президент факультета Марина Ремнева отметила, что домогательства в МГУ невозможны.

Мне лично неизвестны никакие факты. Я подписала обращение в качестве гражданина и сотрудника университета, поскольку считаю, что у нас отсутствуют механизмы разрешения подобного рода ситуаций, и выступаю за их создание, — рассказала Лютикова журналистам РИА Новости.

Ранее преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университете. Они требует создать в МГУ механизмы по защите студентов и студенток от домогательств. Подписанты письма считают, что необходимо разработать специальный регламент по общению преподавателей и студентов. В нём нужно прописать соблюдение этики делового общения, запрет харассмента и романтической связи. Подписанты указывают, что ситуация на философском факультете «стала отправной точкой для создания письма». Они просят уделить особое внимание требованиям руководства филфака МГУ.

Президент филфака Марина Ремнева рассказала, что ей неизвестно про письмо студентов. Она подчеркнула, что не слышала ни о каких случаях домогательств. Ремнева отметила, что на факультете они невозможны, поскольку среди учащихся нет студентов мужского пола, а преподавательницы старше 60 лет.

Письмо также подписал старший преподаватель факультета социальных наук департамента социологии кафедры методов сбора и анализа социологической информации ВШЭ Константин Глазков. Он заявил, что случаи, описанные в письме, в университетской среде встречаются повсеместно.

NEWS.ru писал, что бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева рассказала о сексуальных домогательствах на телевидении.