«Личный контакт»: Водонаева рассказала о домогательствах на телевидении

https://static.news.ru/photo/93445828-907b-11ea-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2», блогер Алёна Водонаева обвинила медиаменеджера и вице-президента Академии российского телевидения Александра Митрошенкова в сексуальных домогательствах. Инцидент, по её словам, произошёл в 2007 году.

При этом, утверждает она, каких-либо извинений не ждёт, а саму ситуацию вспомнила в контексте аналогичных обвинений в адрес главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

По словам Водонаевой, харассмент оказался неким продолжением её кастинга в качестве ведущей на одном из телеканалов. После записи пилотной программы оставался только «разговор с главным человеком».

В кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт, — рассказала Водонаева в YouTube.

После такого предложения, по её словам, она развернулась и ушла. Вместе с тем, по словам бывшей «строительницы любви», произошедшее никак не повлияло на её жизнь.

Венедиктова, как писал NEWS.ru, в домогательствах обвинила бывший пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Анна Ведута. По её словам, журналист трогал её и пытался поцеловать.