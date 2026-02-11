Профессор призвал отменить рефераты в школах и вузах Профессор Белый призвал отменить рефераты и письменные экзамены в вузах

Из-за лавинообразного развития искусственного интеллекта (ИИ) необходимо менять формы контроля знаний в вузах, пояснил в беседе с NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор Евгений Белый. По его мнению, следует исключать письменные экзамены, тестирования и возвращаться к традиционному устному испытанию, которое в ходе прямого общения с обучающимся позволяет педагогу выяснить уровень его знаний.

Серьезная перестройка ожидает письменные вузовские работы — рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Здесь, на мой взгляд, нужно переходить к проектной деятельности. Рефераты в школах, которыми учителя любят загружать учащихся, сегодня тоже становятся бессмысленными, — подчеркнул Белый.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что школьники активно используют искусственный интеллект в учебных целях, поэтому домашние задания полностью утратили свой смысл. По его словам, стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания. Орешкин отметил, что любую задачу можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать.