В «Мегаспорте» нашли нарушения мер безопасности по коронавирусу

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Роспотребнадзор выявил нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции для профилактики коронавируса в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Информация об этом представлена в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима, — заявила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова.

Так, владельцы дворца спорта могут быть привлечены к административной ответственности. Им могут назначить штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, деятельность «Мегаспорта» может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Как писал NEWS.ru, 10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.