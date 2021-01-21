В МЧС предупредили москвичей о снеге и гололедице

https://static.news.ru/photo/83b5d518-5bdb-11eb-9125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москву приходит с запада теплая погода, в связи с чем вечером в четверг и в пятницу утром из-за потепления в столице ожидается гололедица и обильный снегопад, предупредили в столичном главке МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромет: под влиянием теплого фронта циклона с запада, в период с 13 часов 21 января до 11 часов 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Спасатели советуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями на дороге, а также избегать резких манёвров. Также в МЧС советуют не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендуют не ходить рядом с рекламными щитами и шаткими конструкуцими.

Ранее NEWS.ru писал, что в Департаменте транспорта города посоветовали москвичам из-за надвигающейся погоды отказаться от дличного транспорта.

Накануне Гидрометцентр России предупредил москвичей и жителей Подмосковья о неблагоприятной погоде в регионе. Объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы.

Предупреждение действует с утра четверга, 21 января до девяти утра 23 января.

В четверг температура будет держаться на отметке в минус 6−8, в пятницу поднимется до 0...+2, в субботу до плюс 3, всё это время в регионе будут снег или туман и гололедица.

При этом, по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие выходные на территории Москвы ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на десять градусов. Термометры будут показывать примерно два градуса тепла. Также в столице ожидается мокрый снег и дождь.