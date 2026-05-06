В магазин за печеньем не бегаю: пеку рогалики по-домашнему — пачка творога, маргарин и стакан муки

Творожные рогалики — это простая, вкусная домашняя выпечка, которая готовится из доступных продуктов. Нежное, рассыпчатое тесто с творогом и хрустящая сахарная корочка создают идеальное сочетание для чаепития.

Рогалики получаются ароматными, по-домашнему уютными. Магазинные печенья с ними и рядом не стояли.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 200 г маргарина (или сливочного масла), 300 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя.

Рецепт: творог разомните вилкой. Маргарин комнатной температуры нарежьте кубиками. Смешайте творог, маргарин, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в круг, нарежьте на треугольники. Посыпьте сахаром. Сверните рогалики от широкого края к узкому.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

