В ЛДПР предложили сократить до двух дней новогодние и майские праздники

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЛДПР предложили сократить привычные новогодние и майские каникулы до двух дней. Остальные 7-10 дней нужно превратить в дополнительный отпускной резерв, об этом РИА Новости заявили в пресс-службе партии.

Мы оставляем всеобщими выходными только 1-2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению, — пояснили в ЛДПР.

В партии отметили, что таким образом планируется нивелировать негативные последствия долгих каникул. По данным ЛДПР, начало января — самый пиковый период по смертности, поскольку на улице много пьяных, а дома чаще случаются бытовые конфликты. Кроме того, предприятия находятся в простое почти две недели: в партии считают, что в последнюю неделю декабря сотрудники трудятся вполсилы и заняты мыслями о праздниках, затем следуют каникулы и ещё неделя «реабилитации» после них.

В партии отметили, что идея принадлежит умершему Владимиру Жириновскому. Она родилась в связи с обеспокоенностью желанием россиян проводить праздники в разное время.

Ранее стало известно, что в майские праздники половина опрошенных сервисами «Авито Работа» и GigAnt россиян планирует устроиться на подработку. При этом активнее всего работу ищут молодые люди.