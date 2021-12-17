В Крыму запретили проведение мероприятий в новогодние праздники

Глава Крыма Сергей Аксёнов запретил проведение развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников в республике. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности, говорится на сайте крымского правительства.

Запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов возле новогодних ёлок и т. п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий, — говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Также введены требования и к проведению новогодних утренников и концертов в школах и детских садах. Проходить они должны только в классах или группах, без присутствия родителей.

Ранее президент России Владимир Путин попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. Он напомнил, что в эти дни ожидается значительное передвижение граждан, а так называемые предприятия полного безостановочного цикла будут работать и в праздничные дни. Об этом президент заявил на съезде РСПП. По его мнению, только в этом случае можно ожидать «счастливое будущее».

Большинство российских врачей (71%) спрогнозировали рост заболеваемости в стране в ближайшие месяцы. Только каждый 10-й из опрошенных медиков считает, что число заражений будет снижаться. В качестве основных причин, способствующих распространению инфекции, врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контакта с носителями вируса, отказ от ношения масок и активное посещение общественных мест.