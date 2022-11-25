В Крыму ответили Зеленскому на идею «вернуть» полуостров невоенным путем Вице-спикер парламента Крыма Бобков: Зеленский прощупывает аудиторию по поводу переговоров с Россией

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владимир Бобков

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма невоенным путем — это прощупывание аудитории на предмет переговоров с Россией, рассказал NEWS.ru вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков. Он подчеркнул, что политик загнал себя в угол, законодательно запретив Киеву диалог с Москвой, но «жизнь заставит» руководителя соседней страны возобновить контакты с Кремлем.

Все идет по очевидному сценарию — СВО требует максимально жестких шагов в отношении Украины, и сегодня это не попытка РФ воздать за террористические угрозы, а довести противника до состояния, чтобы он выполнил все требования, обеспечить мир на западных границах РФ на десятилетия вперед. Так вот, по мере усугубления ситуации, со стороны Зеленского все чаще будут звучать разного толка заявления о переговорах, — отметил Бобков.

Он добавил, что «большим-большим вопросом» является то, согласится ли Россия на переговоры с Украиной, так как «по сравнению с апрельскими, нынешние требования РФ существенно изменились».

Сейчас любые переговоры с Украиной для РФ абсолютно невыгодны: Запорожье и Херсон не под нашим контролем, Краматорск, Славянск, Константиновка в ДНР — не под нашим контролем. И самое главное — только полное уничтожение режима Зеленского и взятие Киева отчасти удовлетворит наши амбиции с точки зрения мирного существования в ближайшие десятилетия, — подытожил Бобков.

Ранее Зеленский заявил о готовности рассмотреть варианты «возвращения» Крыма невоенным путем, передает Financial Times. Он подчеркнул, что, несмотря на участившиеся ракетные удары со стороны ВС России, Украина полна решимости вернуть все свои территории. При этом Зеленский отметил, что если решение не предполагает «деоккупации и Крым входит в состав РФ», то никто не должен тратить на это свое время, поскольку это будет впустую.