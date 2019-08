https://static.news.ru/photo/17a60094-c5ca-11e9-8261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов заявил, что исправление британской газеты The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля, где изначально упоминалась Россия, свидетельствует о давлении властей западных стран на журналистов.

Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом, — считает постпред республики при президенте.

Он добавил, что подобная оговорка говорит о том, что страны постепенно признают Крым российским, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма. Снимок был опубликован в подборке лучших, по мнению издания, фотографий со всего мира, отражающих новостную картину дня 22 августа. Подпись: «Crimea, Russia. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak» отредактировали на «Crimea. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak». То есть было удалено указание страны, которой принадлежит полуостров. На опубликованном снимке запечатлён форум «Таврида — АРТ».