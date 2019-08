https://static.news.ru/photo/9eaa17c0-c5ab-11e9-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская газета The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма. Снимок был опубликован в подборке лучших, по мнению издания, фотографий со всего мира, отражающих новостную картину дня 22 августа.

Подпись: «Crimea, Russia. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak» отредактировали на «Crimea. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak». То есть было удалено указание страны, которой принадлежит полуостров. На опубликованном снимке запечатлён форум «Таврида — Арт».

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Фестиваль «Таврида — АРТ» проходит в Крыму 20–26 августа. В рамках фестиваля запланированы театральные, музыкальные и литературные представления, авиашоу, спортивная программа и КВН. Архитекторы, урбанисты и дизайнеры спроектируют на мероприятии арт-парк.

Как ранее писал News.ru, глава немецкой делегации Дирк Нессениус во время визита в Крым заявил, что не сомневается в принадлежности полуострова России.