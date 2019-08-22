Глава немецкой делегации Дирк Нессениус во время визита в Крым заявил о том, что не сомневается в принадлежности полуострова России.
Так оно и должно быть. То, что наши политики говорят обратное, продиктовано желанием понравиться американцам, они не выражают своего мнения, — передаёт слова Нессениуса РИА Новости.
Он также отметил, что признание Крыма на международной арене напрямую будет зависеть от ситуации в мировой политике.
Признание Крыма, возможно, произойдёт через полгода, а может и через десять лет, — подчеркнул глава делегации.
Как ранее писал News.ru, представители немецкой делегации, находящиеся с визитом в Крыму, необычным образом выразили свою любовь к полуострову.