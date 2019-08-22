https://static.news.ru/photo/05f4b594-c4a2-11e9-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава немецкой делегации Дирк Нессениус во время визита в Крым заявил о том, что не сомневается в принадлежности полуострова России.

Так оно и должно быть. То, что наши политики говорят обратное, продиктовано желанием понравиться американцам, они не выражают своего мнения, — передаёт слова Нессениуса РИА Новости.

Он также отметил, что признание Крыма на международной арене напрямую будет зависеть от ситуации в мировой политике.

Признание Крыма, возможно, произойдёт через полгода, а может и через десять лет, — подчеркнул глава делегации.

Как ранее писал News.ru, представители немецкой делегации, находящиеся с визитом в Крыму, необычным образом выразили свою любовь к полуострову.