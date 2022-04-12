В Крыму арестовали россиянку за осквернение могилы военнослужащего

Пенсионерку, которая осквернила могилу российского военного, погибшего во время специальной военной операции на Украине, арестовали в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления МВД во «ВКонтакте». Женщине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В полицию обратилась жительница Судака, которая сообщила, что неизвестные лица надругались над могилой её сына — военнослужащего Вооружённых сил России, погибшего во время спецоперации на Украине.

В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по г. Судаку установили личность и задержали 60-летнюю женщину, подозреваемую в осквернении могилы. Пенсионерка пояснила полицейским, что, увидев на кладбище могилу военнослужащего, совершила противоправные действия преднамеренно, — говорится в сообщении.

Женщину заключили под стражу.

Ранее в Греции неизвестные осквернили памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову на острове Корфу. Посольство России в стране потребовало от властей расследования инцидента и наказания виновных. В своём Telegram-канале посольство опубликовало фото памятника адмиралу. На нём видно, что монумент испачкан красной краской.