В Кремле усомнились в смертности медиков от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3c37c346-a0d2-11ea-aad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

Кремль считает, что данные о высокой смертности медицинских работников от коронавирусной инфекции в России являются недостоверными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Насколько мне известно, это не так. Но мы обязательно попросим Минздрав дать соответствующие объяснения, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что смертность трудоспособного населения России за первые три месяца 2020 года немного превысила показатели аналогичного периода за 2019 год.

Как ранее писал NEWS.ru, жители России, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат, но нет жалоб, должны включаться в статистику по заболеваемости.

Так указано в методических рекомендациях Минздрава РФ по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией.