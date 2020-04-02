В Кремле рассказали о вариантах проведения парада Победы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3db8e2f2-74ce-11ea-ac56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких решений относительно альтернативных вариантов проведения парада Победы в настоящее время не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Естественно, обсуждаются самые разные варианты. Но никаких решений не принималось, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны РФ рассматривают альтернативные сценарии проведения парады Победы, традиционно проходящего 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве и Кремле. По данным издания, один из вариантов — перенос парада на осень. В таком случае он будет проведён в полноформатном режиме и его посвятят окончанию Второй мировой войны. Другой вариант — проведение мероприятия 9 мая. Однако в таком случае он пройдёт без зрителей. Третий сценарий — проведение парада в ноябре.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.