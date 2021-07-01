В Кремле признали «не должную» работу QR-кодов в Москве

Введённая в Москве система QR-кодов для людей, имеющих защиту от коронавируса, пока не работает должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом, — сказал он.

Однако представитель Кремля уверен, что в течение нескольких дней властям удастся всё нормализовать. Он отметил, что Москва — один из самых передовых городов мира по уровню внедрения цифровых систем. Поэтому он убеждён, что всё удастся наладить.

У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода, — добавил Песков.

Ранее стало известно, что сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах.

Ранее сообщалось, что с введением QR-кодов в столичных заведениях выручка упала на 80%. Мэр Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Кафе и ресторанам дадут отсрочку по уплате арендных платежей и включат их в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, льготные кредиты представителям отрасли будут выдавать до конца текущего года.