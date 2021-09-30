В Кремле отреагировали на список сведений, запрещённых к передаче за рубеж

Федеральная служба безопасности не согласовывает с Кремлём перечень сведений, запрещённых к передаче за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

По словам Пескова, в Кремле этот список не готовили и для разъяснений по нему следует обращаться в ФСБ.

Этот список не согласовывался с президентом, он не подлежит согласованию с президентом, - отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, не видит ли он в этом перечне опасности для свободы слова, Песков сказал, что здесь нужно оценивать каждый конкретный случай, «смотреть правопримененческую сторону».

Ранее сообщалось, что ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к государственной тайне, но которые могут использоваться против безопасности России, будучи переданы другим государствам или иностранцам. Лица, целенаправленно собирающие подобные сведения для иностранного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.

В список в числе прочего попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, данные о расположении Вооружённых сил РФ и подразделений силовых структур, а также информация о морально-психологическом климате в российской армии и сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.