В Кремле не обсуждали идею взимания платы с непривитых за лечение от COVID

Российские власти никогда не обсуждали идею сделать платным лечение непривитых граждан РФ, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Нет, об этом никогда речь не шла, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Сингапур обязал граждан, отказавшихся без медотвода от вакцинации, при тяжёлой форме заражения коронавирусом выплачивать государству в среднем 25 тысяч сингапурских долларов ($18,4 тысячи) за лечение в госпитале.

Ранее ряд российских учёных, в том числе глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступили за всеобщую обязательную вакцинацию граждан. По их мнению, это единственный способ остановить пандемию COVID-19.