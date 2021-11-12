В Кремле не обсуждали идею взимания платы с непривитых за лечение от COVID
Ксения Голуб
Ксения Голуб
13:20, 12 ноября 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Российские власти никогда не обсуждали идею сделать платным лечение непривитых граждан РФ, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Нет, об этом никогда речь не шла, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщили, что Сингапур обязал граждан, отказавшихся без медотвода от вакцинации, при тяжёлой форме заражения коронавирусом выплачивать государству в среднем 25 тысяч сингапурских долларов ($18,4 тысячи) за лечение в госпитале.
Ранее ряд российских учёных, в том числе глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступили за всеобщую обязательную вакцинацию граждан. По их мнению, это единственный способ остановить пандемию COVID-19.