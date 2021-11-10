Настройка консенсуса: что мешает ввести в России всеобщую вакцинацию

Российские учёные, в том числе глава создавшего «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступили за всеобщую обязательную вакцинацию как единственный способ остановить пандемию COVID-19. Однако в российском обществе довольно распространены антипрививочные настроения, подогреваемые в соцсетях и медиа в том числе с помощью сомнительных «теорий» заговора, свободно циркулирующих, несмотря на установление уголовной ответственности за фейки. Как следствие, по состоянию на 9 ноября в РФ привиты лишь 34% населения, по этому показателю страна находится на 97-и месте. NEWS.ru узнал, что введение обязательной иммунизации, скорее всего, потребует изменения нескольких федеральных законов, а также расширения национального прививочного календаря, который в разы меньше, чем в развитых странах, но правительство ещё три года назад отказалось расширять его.

Против «террористов» и врачей-вредителей

Как заявил Александр Гинцбург, нынешняя ситуация с пандемией «кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю». Для этого, как считает глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вакцину от COVID-119 надо включить в календарь прививок. При этом он подчеркнул в интервью «Российской газете», что «вакцинация должна быть обязательной».

Александр Гинцбург kremlin.ru

Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну [пандемии] и до бесконечности считать их — пятая, 10-я, 20-я, — сказал Гинцбург в другом комментарии.

До этого за введение обязательной вакцинации против COVID-19 выступил профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков. По его мнению, «сопротивляющиеся» будут благодарить его, «если их заставят это сделать». Учёный подчеркнул, что в России прогрессирует «дельта»-штамм, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае по стране начнут циркулировать другие варианты коронавируса SARS-CoV-2, которые потребуют привить уже до 90% россиян.

Также Чумаков заявил , что «чушь антиваксеров <...> поддерживается неграмотными или полуграмотными людьми и ещё хуже, когда это поддерживается врачами и какими-то профессорами». Он предложил довольно радикальную меру, потому что всё это приносит большой вред обществу.

Давайте их (антипрививочников. — NEWS.ru) запишем в террористы, и пускай они попробуют дёргаться.

Особое внимание за последнее время уделялось антипрививочникам в системе здравоохранения, которых сравнили чуть ли не с «врачами-вредителями». Так, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что властям следует занимать жёсткую позицию в борьбе с коронавирусом и в вопросе вакцинации, а медиков, которые выступают против прививок, следует привлекать к уголовной ответственности. Ранее Росздравнадзор поручил своим сотрудникам выявлять граждан и особенно медработников, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции» и передавать информацию о них в прокуратуру и следственные органы.

Михаил Мурашко kremlin.ru

Недавние заявления учёных и чиновников могут восприниматься как попытки прощупать общественные настроения к введению всеобщей обязательной вакцинации, без которой у пандемии, судя по всему, большие разрушительные перспективы. Однако это желание «натыкается» на общественные настроения и, как следствие, разброд и шатания в кабинетах, где принимаются решения.

Я календарь переверну и снова...

В интервью NEWS.ru депутат Госдумы и экс-министр здравоохранения Татарстана Айрат Фаррахов напомнил, что ранее парламентарии хотели включить вакцину от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок , регламентирующий категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Они намеревались внести поправки в федеральный закон от 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», но пока они не дошли до второго чтения.

В Госдуму данный проект федерального закона вносился, он очень подробно обсуждался в процедуре первого чтения, но поскольку вопрос обязательности там не был однозначно уточнён, он был отправлен на доработку. Это было ещё в конце VII созыва. Комитету по охране здоровья поручили доработать этот закон, но. по всей видимости, консенсуса, который бы учитывал интересы авторов, избирателей и экспертного сообщества, найдено не было. Поэтому далее этот документ не двигался. Что касается обязательности вакцинации, то у нас есть все возможности для того, чтобы мы могли убеждать наших граждан. Сегодняшняя статистика и существенный рост темпов вакцинации говорят о том, что эти вопросы можно решать без разделения общества на правых и левых. На мой взгляд, сегодня есть сформированный консенсус в обществе о том, что этот вопрос можно решать по-другому. Айрат Фаррахов депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан

Парламентарий отметил, что страны мира демонстрируют разные подходы к мотивации населения вакцинироваться против коронавируса. Например, Сингапур принял решение о том, что все патологии, вызванные COVID-19 у непривитых граждан, будут оплачиваться за счёт самих заболевших. Это, как заявил Фаррахов, связано с тем, что там «иная система финансового обеспечения здравоохранения, а наша Конституция гарантирует бесплатную медицинскую помощь». По его мнению, такое решение, как в Сингапуре, ставит в очень сложное положение бедные слои общества, а поэтому для России неприемлемо.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие страны, не вводя принципы обязательности, «нашли возможность использовать стимулирующие методы, которые позволили добиться очень высокой степени вакцинации граждан».

Мы видим в последнее время очень высокую активность в части вакцинации [в России], мне кажется, процесс идёт достаточно хорошо именно сейчас, когда начали использовать стимулирующие выплаты, когда активно подключились субъекты, стали использовать все моменты стимулирования и регулирования этого процесса. Я как врач — за вакцинацию всех граждан, но методами убеждения, — полагает Фаррахов.

При этом депутат признал, что сегодня в России значительно больше «нерешительных граждан», чем «убеждённых, или так называемых ваксеров». По его мнению, «источником» такой ситуации являются фейки. Однако, как уверяет парламентарий, «Госдума приняла все необходимые законодательные акты, представив право надзорным структурам очень активно блокировать фейковую информацию», имея в виду в том числе введение в 2020 году уголовной ответственности по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ.

По мнению Фаррахова, государство должно «реально изменить, сделать более эффективной свою политику в части иммунизации, а также вести максимально открытую политику в части информации о вакцинации и её осложнениях».

Айрат Фаррахов airatfarrahov/facebook.com

Собеседник NEWS.ru напомнил, что ещё в 2018 году он с коллегами вносил проект поправок в упомянутый ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Авторы инициативы предлагали расширить национальный календарь вакцинации, а также ввести ежегодные отчёты в Госдуме о результатах вакцинальной кампании за прошедшие 12 месяцев.

Мы преследовали цель — иметь объективную информацию о наличии или отсутствии осложнений от тех или иных вакцин. Ведь и тогда Интернет был завален огромным объёмом фейков от антиваксеров. С другой стороны, мы хотели, чтобы наш календарь прививок расширялся за счёт увеличения его финансового обеспечения. Ведь в России он фактически в два раза меньше, чем национальные календари иммунизации развитых стран. Тогда правительство не поддержало наш законопроект, но мы его не отзывали, а продолжаем начатую работу, — резюмировал Фаррахов.

Причём тут Конституция

Как отмечает в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Ирина Гриценко, в российском законодательстве нигде не говорится об обязанности «вакцинации граждан вообще». Поэтому, не исключает она, если власти приняли решение пойти на обязательную вакцинацию, им придётся переписывать федеральные законы, а это «достаточно длительная процедура».

Есть Закон 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который говорит, что оказание медицинских услуг производится при наличии письменного согласия пациента. Для того чтобы ввести всеобщую обязательную вакцинацию, нужно переписать не только 323-ФЗ, но и Трудовой кодекс, и, скорее всего, Конституцию, которой предусмотрено право пациентов на бесплатную медицинскую помощь, но нигде не сказано, что гражданин обязан её получать. Поэтому государство обязало работодателей требовать от работников делать прививки против коронавируса либо отстранять непривитых. Минтруд считал недопуск невакцинированных сотрудников законным, но как правило всё складывается через судебную практику. Я не видела ещё ни одного судебного решения, где бы было признано законным такое отстранение. Поэтому пока таких решений не будет, говорить о том, что реально такая система законодательных норм работает, невозможно. Ирина Гриценко медицинский юрист медицинский юрист

Она полагает, что низкий вровень доверия к вакцинам от COVID-19 в России связан с тем, что люди, например, опасаются их использования из-за «недостаточной исследованности», а также отсутствия выбора, «каким препаратом вакцинироваться».

Врачи, с которыми я общаюсь, говорят, что многие просто не доверяют отечественным препаратам, и если бы в России разрешили вакцинироваться зарубежными составами, количество людей, выступающих против, сильно бы уменьшилось, — добавила юрист.

Социология недоверия

Согласно данным опроса Левада-Центра (внесен Минюстом в список иноагентов), страх заболеть COVID-19 у россиян вырос, при этом всерьёз опасность воспринимают по-прежнему менее половины респондентов. С августа по октябрь 2021 года процент опасающихся вырос с 43% до 48%, при этом 50% ответили, что не боятся болезни. Впрочем, ВЦИОМ заявляет, что на конец октября 67% россиян боялись заболеть сами либо того, что коронавирусом заразятся их родные.

Сергей Киселев/АГН

Доля тех, кто готов сделать прививку от COVID-19, по версии Левада-Центра, выросла с 15% в августе 2021 года до 19% в октябре. Однако в целом в текущем году этот процент резко снизился, так как в августе 2020 года о готовности вакцинироваться заявляли 38% опрошенных (впрочем, результат исключал уже привившихся).

По данным того же Левада-Центра на начало июля 2021 года, 58% россиян так или иначе высказались против обязательной иммунизацию против коронавируса (при этом 39% совершенно не поддерживают такую меру). А 38% россиян выступали за обязательную для всех вакцинацию. Наибольшей популярностью она пользуется среди россиян 55 лет и старше, наименьшей поддержкой — среди респондентов 25–39 лет.

Примерно в тот же период, 20 июня, похожий опрос проводил ВЦИОМ, правда он спрашивал отношение респондентов к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, введённой тогда в ряде субъектов Федерации. Эту меру поддерживали 49% опрошенных, а 30% выступили против.

Чаще всего отрицательно об обязательной иммунизации отзывались жители Москвы и Петербурга (36%). Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было среди жителей небольших городов с населением до 100 тысяч человек (54%).

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным ВЦИОМа на конец октября, 77% опрошенных россиян заявили, что делать или не делать прививку от коронавируса — личный выбор каждого, 20% были с этим не согласны.

Тем самым приходится констатировать, что удельный вес противников обязательной вакцинации остаётся довольно высоким, а большинство населения до сих пор не воспринимает пандемию COVID-19 как реальную и глобальную угрозу.