В Краснодаре 1 сентября отметили ученики первого класса «Я»

В краснодарской школе № 94 на свой первый урок пришли ученики 29 первых классов, в том числе ученики 1 «Я» класса. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

Как отмечается, в школе сформировано 29 первых классов — от «А» до «Я». Она рассчитана на 1100 мест, но её посещают около четырёх тысяч школьников, которые учатся в несколько смен. Всего в первые классы в школе № 94 пошли более 840 детей, для чего были открыты несколько новых корпусов.

Всего в школы Краснодара в новом учебном году зачислено 174 тыс. 472 ученика. Это на 12 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Впервые за парты сядут 21 тыс. 262 школьника — на тысячу больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что 1 сентября российские школьники соберутся на традиционные линейки, после чего сядут за парты в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая обстановка. В вузах также предполагается проведение очных праздничных мероприятий и дальнейший переход на смешанный формат обучения. При этом Роспотребнадзор опубликовал требования по проведению школьных линеек. В ведомстве призывают организовывать мероприятие по классам на открытом воздухе, родители должны надеть защитные маски.