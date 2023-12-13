В КПРФ назвали вероятных кандидатов в президенты от партии в 2024-м Пресс-секретарь КПРФ: Харитонов или Афонин могут стать кандидатами в президенты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко

КПРФ обсуждает широкий круг кандидатов на выборы президента России в 2024 году, заявил NEWS.ru пресс-секретарь партии Александр Ющенко. По его словам, рассматриваются варианты с выдвижением Николая Харитонова, Леонида Калашникова, Юрия Афонина или Дмитрия Новикова.

У нас широкое обсуждение кандидатур. Зюганов называл многих. В том числе Харитонов, в том числе Калашников, в том числе Афонин, Новиков, — сказал Ющенко.

До этого сообщалось, что партия может выдвинуть именно депутата Николая Харитонова: такой вариант «отчасти снижает усталость» от лидера КПРФ Геннадия Зюганова и снимает с него ответственность за результат. Ющенко же возразил, что сейчас много конспирологии, конкретное обсуждение будет 22–23 декабря, идет довольно широкое обсуждение кандидатур.

Он уже заявлял, что КПРФ назовет кандидата на пост президента РФ на партийном съезде 23 декабря. По его словам, в этот же день руководство партии предложит комплекс мер и позиций, которые будут реализованы в рамках избирательной кампании.

Также сообщалось, что данные о кандидатах на президентских выборах будет проверять МВД. Мера утверждена правительством. Речь идет о гражданстве, судимости и паспортных данных. Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.