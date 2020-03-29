https://static.news.ru/photo/234c0f7c-71de-11ea-a42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящий момент 17 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. По его словам, число больных, переносящих инфекцию в тяжёлой форме, растёт каждый день.

Проценко cообщил об этом в Facebook. Он отметил, что из 17 реанимационных пациентов шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Некоторая часть больных находится в положении на животе, что свидетельствует о критическом состоянии. Медик подчеркнул, что ежедневно проводит дистанционные консультации с анестезиологами-реаниматологами из других медучреждений, где содержатся заражённые коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, около 40% всех подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве — это люди моложе 40 лет.

В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались. В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000.