Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящий момент 17 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. По его словам, число больных, переносящих инфекцию в тяжёлой форме, растёт каждый день.
Проценко
Как писал NEWS.ru, около 40% всех подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве — это люди моложе 40 лет.
В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались. В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000.
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