https://static.news.ru/photo/a3400c20-71b0-11ea-be92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Почти 40% пациентов в Москве с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких, моложе 40 лет, передаёт Оперативный штаб.

На искусственной вентиляции лёгких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран, — говорится на официальном сайте Мосгорздрава.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ перечислил регионы, в которых выявлены случаи заражения COVID-19.

Возглавляет список Москва, где инфекция за сутки была выявлена у 197 человек. Далее идут Московская область (27 человек), Петербург и Пензенская область (по 5 человек). В Коми и Чечне зарегистрированы по 4 инфицированных, в Омской и Челябинской областях — по 3.

В Ленинградской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Хабаровском крае выявлены по 2 человека с COVID-19, в Липецкой, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Мордовии, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии — по 1.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.