В Карелии учителя отстранили от работы за нанесение побоев ученикам

https://static.news.ru/photo/a19ee210-7394-11eb-89cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители двух учеников школы в посёлке Ладва Прионежского района Карелии обратились в полицию после того, как узнали, что их детей ударил учитель. Его отстранили от работы.

Как рассказал уполномоченный по правам ребёнка в регионе Геннадий Сараев, фигурантом инцидентов, которые произошли в феврале с учениками с разницей в одну неделю, стал учитель истории и по совместительству социальный педагог школы. В первый раз он схватил ученика за шею, во второй — толкнул девочку, и та ударилась лбом об парту.

Родители двух учеников школы обратились в полицию после того, как узнали, что их детей ударил учитель. Была проведена проверка, сейчас учитель отстранён от работы, — цитирует Сараева РИА Новости.

Омбудсмен добавил, что сейчас решается вопрос о форме увольнения учителя из школы в Ладве.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы мужчина с кулаками набросился на школьника, который прогуливался со своей знакомой. Инцидент произошёл в Театральном проезде, рассказал источник в правоохранительных органах. О произошедшем рассказал отец одиннадцатиклассника. В какой-то момент злоумышленник накинулся на школьника. Он избил несовершеннолетнего настолько сильно, что ему потребовалась медицинская помощь.