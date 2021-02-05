Мужчина жестоко избил школьника в центре столицы

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В центре Москвы мужчина с кулаками набросился на школьника, который прогуливался со своей знакомой. Инцидент произошёл в Театральном проезде, рассказал источник в правоохранительных органах.

О произошедшем рассказал отец 11-классника. В какой-то момент злоумышленник накинулся на школьника. Он избил несовершеннолетнего настолько сильно, что ему потребовалась медицинская помощь.

С ушибами, гематомами и переломами подростка доставили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. На данный момент жизни школьника ничего не угрожает.

Личность нападавшего установлена, его задержали. Возбуждено дело по статье «Побои», мужчина находится под подпиской о невыезде, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Париже арабские подростки избилипожилую россиянку, которая приехала во Францию для лечения онкологического заболевания. Дочь женщины давно живёт во Франции, а россиянка поселилась в соседнем с ней доме. Отправившись в гости к родственнице, старушка столкнулась на улице с группой вооружённых подростков. Опасаясь за собственную безопасность, женщина решила вернуться домой, но перед этим попробовала сфотографировать группу на смартфон.