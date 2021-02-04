16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Парижские подростки избили больную раком старушку из России

06:29, 05 февраля 2021
Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

В Париже арабские подростки избили пожилую россиянку, которая приехала во Францию для лечения онкологического заболевания.

По данным Ura.ru, дочь женщины давно живёт во Франции и россиянка поселилась в соседнем с ней доме. Отправившись в гости к родственнице, старушка столкнулась на улице с группой вооружённых подросток. Опасаясь за собственную безопасность женщина решил вернуться домой, но перед этим попробовала сфотографировать группу на смартфон.

Подростки заметили, что их снимают и набросились на россиянку, избили её. Дама обратилась в полицию. Однако правоохранители не отреагировали на заявление. Подростки продолжаются собираться возле дома.

Ранее NEWS.ru писал, что в шотландской больнице неизвестный ранил медсестру холодным оружием

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео