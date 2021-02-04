В шотландской больнице неизвестный ранил медсестру холодным оружием

https://static.news.ru/photo/0bd38d76-c408-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

Серьёзный инцидент поизошёл в четверг вечером в шотландской больнице Кроссхаус города Килманрок недалеко от Глазго. По информации издания Daily Record, речь идёт о нападении на медсестру с применением холодного оружия.

По словам представителя местного полицейского управления, правоохранители работают на месте двух серьёзных инцидентов. Один из них произошёл в больнице Кроссхаус, второй - на Портленд-стрит. Установлено оцепление, граждан просят временно избегать посещения этих районов.

В больнице сообщили, что в учреждении заблокированы все входы и выходы. Пациенты временно не принимаются. На месте происшествия замечено не менее 10 автомобилей полиции.

Подробности второго происшествия не раскрываются.

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