В шотландской больнице неизвестный ранил медсестру холодным оружием

Серьёзный инцидент поизошёл в четверг вечером в шотландской больнице Кроссхаус города Килманрок недалеко от Глазго. По
По словам представителя местного полицейского управления, правоохранители работают на месте двух серьёзных инцидентов. Один из них произошёл в больнице Кроссхаус, второй - на Портленд-стрит. Установлено оцепление, граждан просят временно избегать посещения этих районов.
В больнице сообщили, что в учреждении заблокированы все входы и выходы. Пациенты временно не принимаются. На месте происшествия замечено не менее 10 автомобилей полиции.
Подробности второго происшествия не раскрываются.
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