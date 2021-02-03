В центре Москвы неизвестный ранил мужчину ножом в сердце

https://static.news.ru/photo/ded465fe-65f9-11eb-8b22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате ссоры неизвестный мужчина в центре Москвы напал на собеседника с ножом и ранил мужчину в сердце. Пострадавший был госпитализирован.

Установлено, что 1 февраля 2021 года в неустановленное время на Старой Басманной улице в Москве, д. 6, стр. 3, неизвестный в ходе конфликта неустановленным предметом нанес удар в область груди мужчины — согласно справке, поступившей из медучреждения, проникающее колото-резаное ранение груди, внеплевральное ранение сердца, гемоперикард, — после чего скрылся, — приводит РИА Новости сообщение ГУ МВД по Москве.

В ведомстве заявили, что по факту нападения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Правоохранители устанавливают личность нападавшего. Подробностей о состоянии пострадавшего нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров на станции метро. Инцидент произошёл 1 февраля на станции метро «Западный вокзал» около 15:00 по местному времени (17:00 мск). По предварительным данным, есть пострадавшие. Полиция арестовала нападавшего.