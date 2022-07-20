В IKEA объяснились после инцидента со сковородами Пресс-служба IKEA: сотрудник в Петербурге ликвидировал товар «ненадлежащего качества»

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Пресс-служба IKEA в беседе с NEWS.ru объяснила ситуацию с сотрудником сети, который ломал и выкидывал сковороды около одного из магазинов в Санкт-Петербурге. Там заявили, что сотрудник занимался ликвидацией товара «ненадлежащего качества», чтобы такая продукция не поступила в продажу.

В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи, — сообщили в IKEA.

20 июля в Санкт-Петербурге был замечен сотрудник IKEA, который уничтожает сковороды. На появившихся в интернете кадрах видно, как молодой человек в спецодежде бьет сковороды и выкидывает их в большой контейнер.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.