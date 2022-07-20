Около магазина IKEA заметили сотрудника, уничтожающего сковороды

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В Санкт-Петербурге был замечен сотрудник магазина IKEA, который уничтожает сковороды, видео опубликовано в Telegram-канале издания «Фонтанка». На кадрах видно, как молодой человек в спецодежде бьет сковороды и выкидывает их в большой контейнер.

Ранее российское подразделение IKEA начало уведомлять руководство торговых центров о досрочном расторжении арендных договоров. Это решение может грозить бренду, основанному в Швеции, крупными штрафами. Речь идет об одностороннем расторжении ранее заключенных соглашений.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.