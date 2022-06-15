В IKEA раскрыли подробности продажи бизнеса и ухода из России

Фото: АГН «Москва»

В пресс-службе компании IKEA раскрыли NEWS.ru подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Шведская компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров IKEA в России остается на паузе, как и розничный бизнес. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, отметили в компании.

«Интер ИКЕА» в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров ИКЕА в России и Белоруссии остается на паузе, — сообщили в компании.

Как добавили в компании, торговые центры МЕГА продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. Более того, IKEA организует продажу товаров для дома, которые находятся на складах, сотрудникам компании и клиентам. О сроках проведения акции сообщат на сайте компании.

Ранее товары IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Покупателям предлагают приобрести мебель, предметы интерьера, посуду и канцтовары. Пресс-служба онлайн-магазина подтвердила, что предложения действительно есть, однако они от частных лиц.

IKEA закрыла все магазины в России 4 марта. Сотрудников при этом отправили на оплачиваемые каникулы длиной в три месяца.