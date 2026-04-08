В холодильнике гуляет ветер? Эта паста спешит на помощь — делюсь рецептом личной палочки-выручалочки

Готовить пасту в одной сковороде — не просто экономия времени, а гарантия насыщенного вкуса. Макароны впитывают ароматы чеснока, колбасы и маслин, превращая простые ингредиенты в гармоничное блюдо.

Что понадобится

Спагетти или другая паста — 300 г, колбаса или мясная нарезка — 200 г, помидоры черри — 150 г, маслины без косточек — 100 г, чеснок — 5–6 зубчиков, оливковое масло — 3 ст. л., сливочное масло — 20 г, соль, перец черный молотый — по вкусу, вода для варки пасты.

Как готовлю

В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду и отварите пасту согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте.

Чеснок очистите и нарежьте кружками толщиной 4–5 мм, черри разрежьте пополам, маслины — на половинки, колбасу или мясную нарезку измельчите небольшими кубиками.

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте смесь оливкового и сливочного масел, добавьте чеснок и пассеруйте на слабом огне 2–3 минуты до легкого золотистого оттенка.

Увеличьте огонь, выложите колбасу и обжаривайте 2–3 минуты. Добавьте маслины и 2–3 ст. л. воды от варки пасты, протушите 2 минуты.

Пасту откиньте на дуршлаг, переложите в сковороду с соусом. Добавьте помидоры черри, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте и прогрейте все вместе еще минуту.

Подавайте сразу, пока паста сохраняет идеальную температуру и текстуру.