В Госдуму внесут законопроект о ежемесячных детских выплатах

Законопроект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей на человека в виде справедливого базового дохода внесут в Госдуму во второй половине августа. Об этом РИА Новости заявил один из авторов идеи председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Сейчас мы занимаемся расчётами. Первая категория, которая будет получателем, — это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, в которой есть дети, — пояснил политик.

Он предлагает, чтобы мать-одиночка с одним ребёнком получала 20 тысяч рублей — по 10 тысяч рублей на человека, а семья из пяти её членов — матери, отца и троих детей — по 50 тысяч рублей ежемесячно.

По предварительным расчётам, на это необходимо порядка 7,5 триллионов рублей в год, — уточнил Миронов.

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