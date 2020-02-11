https://static.news.ru/photo/d8428052-4cc5-11ea-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о повышении окладов медиков до не менее средней заработной платы в регионе поступил в Госдуму.

Согласно документу, предлагается установить ограничение минимальной зарплаты врачей, в обязанности которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем российском субъекте.

Законопроект подразумевает введение новой статьи в ТК РФ, в которой будет установлено ограничение минимальных выплат для этой категории медиков, а также закрепление нормы указа президента от 2012 года о зарплате врачей, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги. Их доходы должны составлять не менее чем 200% от средней зарплаты в конкретном регионе.

Авторы инициативы считают, что доходы врачей соответствуют средней в регионах за счёт совмещения несколько ставок и должностей. Однако такая практика существенно повышает рабочую нагрузку и может снизить качество медуслуг.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне рассказали, насколько они довольны своей зарплатой и что могут купить на неё. Удовлетворены получаемым доходом только 19% работающих, недовольны своей зарплатой все остальные — 81%.