Депутат Госдумы предрёк скорый госпереворот в России

Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что в ближайшее время в России, путём государственного переворота, сменится власть. Он также считает, что введение QR-кодов является одной из причин. Об этом он сообщил на своём YouTube-канале.

Грядёт смена власти в форме государственного переворота. Мы о президенте России Владимире Путине будем вспоминать, как о добром дедушке, как о человеке, который был демократом и гуманистом. Как о Примакове сейчас вспоминают, так и о Путине будут вспоминать, — поделился Делягин.

Он также критикует правительство за попытку скрыть реальное положение дел в экономике страны. Делягин обвинил ответственные ведомства за составление бюджета на 2022-2024 годы в том, что они игнорируют очевидные вещи.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат КПРФ Сергей Обухов заявил, что введение QR-кодов в России свидетельствует о нарушении Конституции страны. По словам парламентария, налицо попытка «санитарного переворота».

Как отметил депутат, под предлогом борьбы с COVID-19 умаляются права и свободы человека и гражданина. По его словам, предложение правительства о введении QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте поступило на фоне заявления об улучшении эпидемиологической ситуации.