В КПРФ заявили о нарушении Конституции РФ из-за QR-кодов

Введение QR-кодов в России свидетельствует о нарушении Конституции страны, заявил URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат КПРФ Сергей Обухов. По словам парламентария, налицо попытка «санитарного переворота».

Понятно, что депутаты будут анализировать внесённые правительственные законопроекты, но уже сейчас ясно, что налицо попытка «санитарного переворота», — сказал Обухов.

Как отметил депутат, под предлогом борьбы с COVID-19 умаляются права и свободы человека и гражданина. По его словам, предложение правительства о введении QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте, поступило на фоне заявления об улучшении эпидемиологической ситуации.

Пару дней назад после локдауна нам сообщалось, что ситуация улучшилась, и вот новый правительственный кульбит: нам рассказывают о чрезвычайности положения в связи с пандемией, — пояснил он.

Ранее с критикой введения в России QR-кодов выступил депутат Госдумы Михаил Делягин. Он считает, что введение в стране цифровых пропусков является попыткой государственного переворота. Как он заявил в своём Telegram-канале, эта мера просто не может быть направлена «на обеспечение массовой вивисекции».