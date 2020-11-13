Толстой выступил против закона об изъятии детей

https://static.news.ru/photo/c1300c7e-2779-11eb-b70e-fa163e074e61_660.jpg Петр Толстой Фото: duma.gov.ru

Законопроект об изъятии ребёнка из семьи по решению суда не должен был принят. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Госдума в ноябре должна рассмотреть в первом чтении законопроект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса, который может разрешить органам опеки и попечительства изымать детей из семьи в течение 24 часов после вынесения решения суда о наличии угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. Однако Толстой заявил, что сделает всё, чтобы этот документ не был принят.

Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят, — цитирует его РИА Новости.

По словам Толстого, он получил уже сотни обращений с просьбой противостоять принятию законопроекта. Он считает, что спешка в данном вопросе неуместна и документ должен пройти через широкое обсуждение.

Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи — крайняя мера, и её надо строжайше регламентировать, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, законопроект об органах опеки в ОП назвали «фабрикой по отъёму детей».

Раньше вопрос об изъятии ребёнка находился в ведении органов опеки и попечительства. Их действия можно было оспорить. Решение суда можно будет изменить только в особом порядке, то есть родителям придётся участвовать в длительном процессе, чтобы вернуть детей.