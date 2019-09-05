https://static.news.ru/photo/9af93f60-cfca-11e9-9009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил усилить Росгвардию.

Об этом он заявил во время круглого стола, темой которого стало обеспечение безопасности граждан на выборах в 2019 году. По словам депутата, качество охранных услуг в стране растёт. Выборный призвал коллег «ещё потрудиться», для предоставления определённых преференций и усиления Росгвардии.

Чтобы у всех жителей нашей страны не вызывали сомнений действия и частных охранников, и представителей власти, — объяснил он своё предложение.

Депутат также отметил, что важным пунктом в обеспечении безопасности граждан является взаимодействие частных охранных предприятий с органами власти.

Ранее News.ru писал о том, что Генеральная прокуратура РФ одобрила действия силовых структур на протестных акциях, прошедших в июле и августе в Москве.