https://static.news.ru/photo/e10fa5ba-49ec-11ea-b6c8-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Нилов Фото: State Duma Russia/Twitter.com

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вступился за телеведущего Ивана Урганта после шутки о Роскосмосе.

Отмечается, что на сцене своего шоу «Вечерний Ургант» после новости о том, что Роскосмос снизит требования к космонавтам, Иван заявил, что «лёгкое психическое отклонение» не должно помешать людям исполнить свою мечту. В ответ на Урганта обиделись сотрудники госкорпорации, а её руководитель Дмитрий Рогозин усомнился в наличие чувства юмора у ведущего.

Нилов, как сообщает Teleprogramma, заявил, что юмористу предъявить нечего, ничьих чувств он не задел. Кроме того, корпорация сейчас действительно переживает не лучшие времена, а значит, об этом совершенно точно нужно говорить, хоть бы и в таком формате.

Ни в коем случае нельзя запрещать данную передачу («Вечерний Ургант». — NEWS.ru)... Гораздо хуже передача «Дом-2», которая <...> способствует деградации, — сказал Нилов.

Ургант уже второй раз в новом году стал фигурантом скандала. Так, по мнению движения «Сорок сороков», телеведущий и приглашённые гости в рождественской передаче глумились над христианскими традициями. Их возмутила демонстрация коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», выступление певца Джизуса, а также сравнение Иисуса Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардье. Активисты требовали снять программу с эфира, лишить гражданства ведущего, а депутат Госдумы Николай Земцов призвал возбудить уголовное дело против Урганта.

Как писал NEWS.ru, ведущий извинился перед оскорблёнными верующими в первом после новогодних каникул выпуске «Вечернего Урганта» и призвал «отозвать проклятья».