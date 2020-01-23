https://static.news.ru/photo/162bb872-3dc9-11ea-acd5-fa163e074e61_660.jpg Николай Земцов Фото: nzemtsov67/vk.com

Депутат нижней палаты российского парламента Николай Земцов в беседе с NEWS.ru пояснил свой запрос в Генпрокуратуру, в котором предложил возбудить в отношении Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства людей. Как рассказал депутат, своим обращением он стремится, в частности, предотвратить оскорбляющие верующих шутки в будущем.

По словам Земцова, передачу «Вечерний Ургант» показывают многим зрителям, включая празднующих Рождество Христово.

80% россиян считают себя верующими, исповедующими христианство. Плюс к этому Иисус Христос почитается как пророк в семьях мусульман. И эта бестактность, которую позволил себе Иван Ургант... он мог остановить Жерара Депардье. Ну, пусть он атеист, но как то увести в сторону, как то не поддержать эту тему. Или вообще, будучи автором этой передачи, этот эпизод вырезать просто, не допустить этого оскорбления. Но он предпочёл иронизировать на эту тему и усилить эту шутку. Для него это шутка, а для людей, которые всерьёз относятся к религиозным каким-то своим обязанностям, это не шутка, а оскорбление, — полагает парламентарий.

Он добавил, что ведущие на крупных каналах должны иметь «красную линию», которую нельзя переходить.

Давайте себе представим, что могут завтра, на какую тему они могут пошутить, если их не останавливает, если у них нет нравственного закона внутри себя. Редактор, который контролирует, он не подчиняется, редакционную политику руководство канала тоже считает не совсем важным. Где сила, которая заставит его как-то останавливаться? Не на всём можно шутить. Не всякое действие может быть осмеяно. Поэтому здесь, конечно, останавливающее действие, должен быть предел какой-то, — продолжил Земцов.

Со стороны Ивана Урганта было бы правильным принести извинения, отметил депутат. Он также подчеркнул, что в своих действиях ограничен правовым полем.

Ранее члены православного общественного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства России телеведущего Ивана Урганта. Их оскорбили шутки, прозвучавшие в программе «Вечерний Ургант» 7 января.

По мнению активистов, телеведущий и приглашённые на программу гости глумились над христианскими традициями. В частности, они возмутились демонстрацией в эфире коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», а также сравнением Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардье.