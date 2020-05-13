В Госдуме ужесточили запрет на право избираться осуждённым гражданам

https://static.news.ru/photo/9ab7a9ca-953f-11ea-8c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, осуждённые по 50 различным статьям Уголовного кодекса, не смогут занимать выборные должности. Закон был принят Госдумой в третьем чтении.

Среди них статьи о нарушении порядка проведения массовых акций, о применении насилия в отношении представителя власти. В список также вошли следующие статьи: «Убийство в состоянии аффекта», «Причинение вреда средней тяжести», «Кража», «Доведение до самоубийства», «Мошенничество» и другие.

Запрещается избираться людям, осуждённым по так называемым политическим статьям — «Неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций» («дадинская статья», 221.1 УК РФ), «Публичные призывы к осуществлению действий, которые направлены на нарушение территориальной целостности» (280 УК РФ), «Применение насилия в отношении представителя власти и его близких» (ч. 1 ст. 318.1 УК РФ).

NEWS.ru писал, что в Госдуму был внесён законопроект о наказании чиновников за хамство.