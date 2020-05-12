Законопроект о наказании чиновников за хамство внесён в Госдуму

В КоАП может появиться наказание для чиновников, которые хамят гражданам. Если законопроект примут, то представители власти будут платить штрафы от 50 тысяч до 150 тысяч рублей за оскорбление россиян.
В тексте законопроекта прописано, что за первое нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 150 тысяч рублей.
Предложено также увеличить штрафы за оскорбление в целом. Для граждан они повысятся до 10 тысяч рублей, сейчас штраф составляет 5 тысяч, для должностных лиц с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Юридические лица будут штрафовать за оскорбления на 700 тысяч рублей.
Понятие «оскорбление» будет уточнено. Сейчас под ним понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Предложено добавить формулировку «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».
Законопроект разработали руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совет Федерации Андрей Турчак,
Ранее президент России Владимир Путин предложил строго наказывать чиновников, которые ведут себя по-хамски. Об этом писал NEWS.ru
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