Законопроект о наказании чиновников за хамство внесён в Госдуму

https://static.news.ru/photo/b8e6322a-9474-11ea-a0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В КоАП может появиться наказание для чиновников, которые хамят гражданам. Если законопроект примут, то представители власти будут платить штрафы от 50 тысяч до 150 тысяч рублей за оскорбление россиян.

В тексте законопроекта прописано, что за первое нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 150 тысяч рублей.

Предложено также увеличить штрафы за оскорбление в целом. Для граждан они повысятся до 10 тысяч рублей, сейчас штраф составляет 5 тысяч, для должностных лиц с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Юридические лица будут штрафовать за оскорбления на 700 тысяч рублей.

Понятие «оскорбление» будет уточнено. Сейчас под ним понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Предложено добавить формулировку «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Законопроект разработали руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совет Федерации Андрей Турчак, сообщает телеканал «360».

Ранее президент России Владимир Путин предложил строго наказывать чиновников, которые ведут себя по-хамски. Об этом писал NEWS.ru