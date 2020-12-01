В Госдуме скептически отнеслись к идее выдавать права с 16 лет

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним с 16 лет теоретически можно, однако в таком случае необходимо вернуть самоподготовку для начинающих водителей, которая была запрещена несколько лет назад. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Так он прокомментировал проект нового административного регламента МВД по проведению экзаменов на права, где прописана возможность сдачи экзамена на управление транспортным средством людям, достигшим 16-летнего возраста.

Парламентарий назвал эту часть документа «абсолютно декларативной, ничем не обеспеченной». Он пояснил, что, получив права в 16 лет, начинающий водитель всё равно не вправе садиться за руль до наступления совершеннолетия. Впрочем, главный вопрос в данном случае — где проходить обучение, так как практика в этом крайне важна, подчеркнул Лысаков.

Он напомнил, что раньше молодёжь могла «накатывать часы, набивать руку, доводить до автоматизма навыки» с родственником, имеющим опыт безаварийной езды. Однако сейчас такая самоподготовка запрещена.

Давайте тогда вернем самостоятельную подготовку. Тогда молодые люди смогут в свободное время изучать правила дорожного движения, а в удобное время могут выехать с отцом или братом на не очень оживлённую дорогу потренироваться, — цитирует Лысакова РИА Новости.

Кроме того, депутат скептически отнесся к предложению МВД разрешить 17-летним подросткам управлять автомобилем в сопровождении водителя-наставника. По его мнению, на практике сделать это будет крайне сложно.

Парламентарий предложил МВД вместо этого подумать над ограничениями, которые существуют в ряде стран для начинающих водителей. Например, это запрет на ночную езду и на перевозку более одного пассажира. Такое дополнение МВД обошло стороной, отметил он.

Если вы с 17 лет разрешите [садиться за руль] вместе с наставником или без наставника, надо вводить какие-то ограничения для такой езды, — заявил Лысаков.

Ранее NEWS.ru писал, что новый регламент начнёт действовать с 1 апреля 2021 года. В нём, помимо прочего, перечислены основания для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права.

Таких причин шесть. Кандидата не будут допускать до экзамена, если он не соответствует требованиям, был ранее лишён прав, его документы составлены неправильно или в них содержится недостоверная информация, а также если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были похищены. Кроме того, сдать на права не смогут те, кто не оплатил госпошлину, и будущие водители, которые учились в автошколе, не имеющей лицензии на осуществление образовательной деятельности.