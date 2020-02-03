https://static.news.ru/photo/ed46dbd2-4681-11ea-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Ольга Павлова Фото: state_duma/twitter.com

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова заявила, что маленькие штрафы не всегда могут повлиять на шумных соседей, а увеличение суммы штрафа послужит для них сдерживающим фактором.

В беседе с РБК Павлова отметила , что для определения уровня шума или отравляющего запаха необходимо привлекать экспертов, чьи услуги стоят дорого. Полицейские, приезжающие из-за жалоб, не могут проводить замеры уровня шума, подчеркнула член комитета Госдумы РФ.

По её словам, поправки предусматривают административную ответственность не только для физических, но и для юридических лиц. Поэтому владельцам баров и ресторанов может грозить «приостановление деятельности» из-за шума.

Согласно поправкам, предлагается штрафовать за систематическое нарушение тишины более двух раз в месяц. При этом звуки, подпадающие под «обычную жизнедеятельность человека», не будут считаться нарушением. Среди них шум шагов, воды или крик ребёнка.

Предлагается штрафовать физических лиц на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутатов по борьбе с шумными соседями.

Если шум действительно регулярный и сосед не реагирует на замечания, то нормальный житель всегда должен пожаловаться, а если это не помогает, то реакция должна наступать иного порядка, — заявил Рязанский в беседе с Москвой 24.

Сенатор подчеркнул, что нормальные люди должны реагировать на замечания, пытаться понимать друг друга.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Мособлдумы приняли поправки в закон о тишине.