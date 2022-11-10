В Госдуме рассказали о проблемах с выплатами мобилизованным из-за буквы «ё» Депутат Коган: мобилизованные не могут получить выплаты из-за буквы «ё»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мобилизованные жители Подмосковья сталкиваются с проблемами выплат обещанных 200 тысяч рублей из-за проблем с буквой «ё» при оформлении документов, сообщил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы Александр Коган. По его словам, при неправильном написании людям отказывают в выплатах, поэтому необходимо срочно вносить изменения.

В последние недели я занимаюсь вопросами элементарных вещей и коммуникаций. Например, недавно обратились жены мобилизованных с заявлениями, что они не получают губернаторскую выплату. Начали разбираться и выяснили, что есть ошибки в фамилии — вместо «ё» написали «е». Одна ошибка — отказывают в выплате, надо срочно вносить изменения, тогда человек получит сумму, — рассказал Коган.

Депутат подчеркнул, что проблем с выплатами мобилизованным, в принципе, нет, нужно настроить коммуникацию. По его словам, сейчас работают общественные приемные, которые принимают обращения граждан. Кроме того, в Московской области созданы штабы, горячие линии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее встретился с участниками спецоперации из Подольска — отцом и сыном, которые добровольно отправились в зону СВО. Глава региона узнал, что мужчины получили не все положенные им выплаты, ведь когда они уходили, довольствие в 200 тысяч рублей для военнослужащих СВО еще не установили. Воробьев попросил бойцов написать заявления, после обработки которых они смогут получить положенную им поддержку.