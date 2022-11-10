Губернатор МО пообещал добровольцам из Подольска решить вопросы с выплатами Губернатор МО Воробьев пообещал помочь добровольцам из Подольска получить положенные им выплаты

Фото: воробьёв.рф

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками спецоперации из Подольска — отцом и сыном, которые добровольно отправились в зону СВО, сообщает «360». Глава региона узнал, что мужчины получили не все положенные им выплаты, ведь когда они уходили, довольствие в 200 тысяч рублей для военнослужащих СВО еще не установили. Воробьев попросил бойцов написать заявления, после обработки которых они смогут получить положенную им поддержку.

Очень важно, чтобы добровольцы, если есть вопросы, смогли обращаться в военкоматы и на наши прямые линии. <...> Наша задача, чтобы системно вопросы решались. У нас большое количество добровольцев — ребят, которые призваны, и все вопросы важно совместно решать, системно, — заявил Воробьев.

Известно, что сын Тимур отправился на Украину в конце марта, затем к нему присоединился отец, но к осени оба вернулись домой. Сейчас мужчины проходят реабилитацию, но готовы вновь отправиться на передовую.

Губернатор Воробьев ранее помог решить проблемы с выплатами жительнице Подольска Любови Герусовой, мужа которой мобилизовали в Курске, из-за чего она не могла получить льготы по месту проживания. Женщина рассказала, что ее муж, который не подпал под мобилизацию в Подмосковье, «как порядочный гражданин» поехал в Курск, где был призван в зону боевых действий. По словам Герусовой, госорганы ее региона отказали в поддержке. Воробьев посоветовал женщине обратиться в центр поддержки военнослужащих в Подольске и пообещал, что там ей помогут решить проблему с детским садом.