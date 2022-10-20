Воробьев пообещал помочь жене мобилизованного получить положенные ей льготы Губернатор Воробьев пообещал помочь жене мобилизованного получить положенные ей льготы

Фото: riamo.ru

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь решить проблемы с выплатами жительницы Подольска Любови Герусовой, мужа которой мобилизовали в Курске, из-за чего она не может получить льготы по месту проживания, сообщает «360». Женщина рассказала, что ее муж, который не попал под мобилизацию в Подмосковье, «как порядочный гражданин» поехал в Курск, где был призван в зону боевых действий. По словам Герусовой, теперь госорганы ее региона отказывают в поддержке.

Он пошел в наш военкомат, но ему там сказали, что частичная мобилизация закончена, вы нам не нужны. Ну а он, естественно, порядочный гражданин, поехал в Курск. <...> Ребенок сейчас пойдет в садик. В садике нам сказали, что никакие льготы нам не предоставят, так как его забрали в Курске, — рассказала Герусова.

Губернатор Подмосковья посоветовал женщине обратиться в центр поддержки военнослужащих в Подольске и пообещал, что там ей помогут решить проблему с детским садом.

По детям решили, получается, а по деньгам мы найдем источник, чтобы закрыть вопрос, — заключил он.

Губернатор Московской области Воробьев 18 октября заявил, что в регионе досрочно завершили призыв военнообязанных граждан из запаса в рамках частичной мобилизации. Глава Подмосковья отметил, что вручение повесток прекращается, а те, у кого они уже есть на руках, могут не являться в военкомат.

Житель Тюменской области ранее получил 759 рублей вместо обещанных 200 тысяч в качестве единовременной выплаты в рамках частичной мобилизации. Супруга мобилизованного отметила, что она пыталась узнать причины таких выплат мобилизованным, однако в военкомате отметили, что начислениями они не занимаются.